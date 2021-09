Gli "strani" ortaggi, poi sua maestà lo stocco: chicche dal Viale dei sapori | VIDEO

Melanzane che non sembrano melanzane, pomodori che non sembrano pomodori, zucche che non sembrano zucche. Ortaggi dalle forme e dai colori non usuali, derivate dalla ricerca e dalla coltivazione di semi antichi. Cosa posso usare per un buon sugo? Qual è il segreto per lo stoccafisso ben fatto? Domande a cui rispondono gli espositori del "Viale dei sapori", la full immersion nelle eccellenze della terra. Tra gli stand gastronomici targati Coldiretti è possibile assaggiare (e conoscere) i prodotti dell'agricoltura nostrana e non. Parte il week end all'insegna del gustoe, salvo sorprese, si replica a Natale.