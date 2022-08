Il guasto alla rete idrica ha costretto il Comune alla chiusura di via Salmoni

Il guasto alla rete idrica ha costretto il Comune alla chiusura di via Salmoni. Inizialmente la perdita d'acqua era abbondante e si è riversata anche sulla vicina via del Conero. Viva Servizi al lavoro per riparare il guasto, avvenuto intorno alle 13.