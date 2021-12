«Attraversare qui? Una roulette russa» | VIDEO 

Strada vecchia di Pontelungo, praticamente difronte al cimitero del Pinocchio. Le strisce pedonali per attraversare ci sono, ma a ridosso di due curve. La visibilità per le vetture che arrivano, anche a velocità sostenuta, è già ridotta e per chi guida in direzione Baraccola ci si mette anche la folta vegetazione a bordo strada a complicare le cose. «Attraversare qui è una roulette russa- spiega Carlo Piccinini, uno dei residenti- aspettiamo un semaforo a chiamata da un anno, ma il Comune è sparito». In zona vive una decina di famiglie. Lo stesso Carlo ha un bambino piccolo: «Per attraversare devo andare avanti io, fermare le macchine e far passare la mia compagna con il passeggino. Vorremmo semplicemente attraversare in sicurezza».