Canneto "immortale" e alberi che rischiano di cadere: «Sono nato qui, è sempre stato un disastro» | VIDEO

Dalle buche agli alberi che preoccupano i residenti, passando per le buche. Le parole di chi vive lungo via delle Palombare e che questa mattina ha incontrato il sindaco

ANCONA - Un residente di via delle Palombare parla a nome di chi vive in quella porzione di strada: stretta, piena di buche, con un canneto che sta sempre lì e alberi che sembrano sempre di più sull'orlo di cadere. Le criticità della strada sono state esposte anche al sindaco Daniele Silvetti e all'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, che stamattina sono tornati per un sopralluogo nel quartiere.