Esplode l'asfalto, la via in centro diventa una sorgente | VIDEO

Le immagini realizzate da Franco Argentati sul guasto idrico che questa mattina ha trasformato via dell'Indipendenza in una sorgente in pieno centro. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia municipale e i tecnici per la manutenzione. La via è stata chiusa al traffico