Sit-in via della Loggia, Novelli (Gioventù Nazionale): «Emblema di cattiva gestione» | VIDEO 

Il vicepresidente di Gioventù Nazionale Ancona, Francesco Novelli, sul cantiere che sta bloccando via della Loggia: «I lavori servivano, c’erano delle problematiche segnalate da tempo. Quello che ci lascia perplessi e che, secondo noi, è emblematico della cattiva gestione della cosa pubblica, è stata la gestione. I commercianti avevano chiesto solo due cose, delle passerelle e dei posti per il carico e scarico. Dopo il lockdown, vedere questi locali impossibilitati a lavorare per una inadempienza del Comune ci lascia davvero perplessi. La città tiene a loro, in consiglio comunale chiederemo spiegazioni e solleciti a risolvere il prima possibile».