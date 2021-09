Sit-in via della Loggia, Eliantonio (FdI): «Dov'è la programmazione?» | VIDEO

L'intervento del capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Angelo Eliantonio, al sit-in via della Loggia organizzato da Gioventù Nazionale. Pronta l'interrogazione in consiglio comunale

L'intervento del capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Angelo Eliantonio, al sit-in via della Loggia organizzato da Gioventù Nazionale: «Ciò che ci spaventa ed è assurdo sono i tempi di consegna- ha spiegato Eliantonio- tempi che sembrano dilatarsi sempre più, perché come al solito non viene fatta la mappatura dei sottoservizi». Ipotesi sospensione per Natale e ristori per i commercianti: «Considerando quelli promossi dal Governo con i bilanci dello Stato, figuriamoci cosa può fare il Comune a livello di ristori. Sembra l'ennesima presa in giro e interrogheremo la Giunta nel consiglio comunale del prossimo 30 settembre».