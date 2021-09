Odissea cantiere: il «nuovo lockdown» di via della Loggia | VIDEO

Il cantiere per il restyling di via della Loggia impedisce l'accesso diretto della clientela a diverse attività. Commercianti e ristoratori esasperati: «Disagio senza preavviso, è il nostro nuovo lockdown»

Il cantiere di via della Loggia ostacola da alcuni giorni l'accesso diretto della clientela a diverse attività commerciali. Per entrare nella tabaccheria di Maurizio Caimmi o nella pizzeria "Napoli's" di Alfonso Scala occorre passare per via Catena, praticamente "circumnavigando" l'isolato. Risultato: clientela quasi ridotta all'osso e commercianti esasperati: «Era quasi meglio il lockdown». Le loro parole