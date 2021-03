Tragedia di via Cupramontana, le indagini sul posto | VIDEO 

Vigili del fuoco, polizia e carabinieri al lavoro nell’appartamento di via Cupramontana, dove ieri ha perso la vita l'80enne Giorgio Paladini per quella che, secondo le prime ricostruzioni, è stata una perdita di monossido di carbonio dalla caldaia. Moglie e figlio, intossicati, sono stati portati in ospedale. Ancora da accertare le cause dell’accaduto. I primi ad arrivare sul posto sono stati un amico di famiglia e la sorella della vittima. Le immagini dal luogo della tragedia.