Spunta una collina di asfalto, pericolo sulla strada: «Siamo dimenticati da 25 anni» | VIDEO

Le condizioni della strada di via Corrado Cagli, quartiere Pietralacroce. Nella parte finale a rubare l’occhio e a mettere in pericolo scooteristi e automobilisti è una collina di asfalto che si è formata nel corso degli anni. I mezzi in uscita dal quartiere, per evitarla, sono costretti a invadere la corsia opposta in piena curva, con il rischio di un incidente frontale sempre dietro l’angolo. Non è l’unico problema. Una residente, insieme al consigliere comunale di Forza Italia Daniele Berardinelli, ci ha accompagnati in un tour tra marciapiedi invasi dalle erbacce e querce lasciate a sé stesse. «Questa strada è dimenticata dal 1995».