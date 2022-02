Asfaltatura mai completata, i tombini "emergono" dalla strada | VIDEO

La situazione di via Cambi, dove da luglio scorso i lavori di asfaltatura si sono interrotti per consentire le riparazioni di alcune tubature senza mai riprendere

La situazione di via Cambi, dove da luglio scorso i lavori di asfaltatura si sono interrotti per consentire le riparazioni di alcune tubature, senza poi riprendere. Il sopralluogo questo pomeriggio con alcuni residenti e la referente dell'associazione anti-degrado. Il pericolo, dice chi vive in zona, non c'è solo per le sospensioni e le ruote delle vetture ma soprattutto per i bambini che frequentano il vicino parco pubblico e skate-park.