La strada infernale "dimenticata" da due Comuni | VIDEO

ANCONA /SIROLO - La segnalazione di Elena Pelloja, amministratrice di un B&B che come altre strutture ricettive si trova in via Betelico, una strada ai limiti del praticabile e divisa a metà tra i comuni di Ancona e Sirolo. La parte "sirolese" è di proprietà comunale, quella "anconetana" è vicinale ad uso pubblico: «Aspettiamo interventi dalla parte di Sirolo, ogni tanto mettono della ghiaia che dura un paio di giorni. Il tratto di Ancona è vicinale a uso pubblico, ma questa classificazine aveva un senso 50 anni. Ormai ci sono abitazioni e attività. La strada, inoltre, collega ben tre comuni. Un consorzio? Impossibile mettere d'accordo tutti i frontisti, anche perché alcuni hanno solo piccoli appezzamenti di terra e altri magari non sanno neppure di aver ereditato qualcosa qui. Le autorità possono creare un consorzio d'ufficio ed è quello che chiediamo». Nessun fossato ai lati per far defluire l'acqua piovana, asfalto "groviera" con veri e propri crateri: «C'è chi lascia recensioni negative proprio per la difficoltà ad arrivare» spiega Elena.