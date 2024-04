L'impalcatura blocca i pedoni ma non spaventa le auto: sfrecciano nella strettoia come in Formula Uno | VIDEO

ANCONA - Il caso di via Bernabei, stretta per alcuni metri dall'impalcatura montata per i lavori della biblioteca Benincasa. Una residente ha segnalato il disagio al marciapiede ingombrato e il pericolo per i pedoni. Pericolo, tuttavia, che deriva anche da un comportamento poco civile dagli automobilisti. Disagio tollerabile, dicono alcuni commercianti della zona, il pericolo è un altro: «Sembra che le auto prendano le misure della strettoia per sfrecciare come in Formula Uno».