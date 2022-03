Il vento muove la palla, il rigorista la sistema: per l'arbitro è fallo di mano | VIDEO

Non si placano le polemiche relative al discusso rigore del big match tra Osimana e Fermignanese: un penalty prima concesso e poi tolto, o meglio convertito in un calcio di punizione per i giallorossi di casa. Al momento della battuta, Bacciardini ha visto il pallone spostarsi dal dischetto in cui la sfera era stata accuratamente adagiata, ed una volta riposizionato è arrivato il fischio del direttore di gara, il signori Carlo Sarnari di Macerata, che ha sanzionato il fallo di mano ed accordato così il calcio di punizione all’Osimana. Il club padrone di casa ha già preannunciato ricorso.