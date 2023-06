L'Idroambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona è stata varata ufficialmente al porto di Numana in collaborazione con i comuni di Numana e Sirolo. Grazie alla presenza di questo mezzo verrà assicurato il servizio di emergenza in mare.

L'Idroambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona è stata varata ufficialmente al porto di Numana in collaborazione con i comuni di Numana e Sirolo

Festa in Croce Rossa, varata la nuova idroambulanza per salvare le vite in mare | VIDEO