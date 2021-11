«Il vento in faccia, anche se non c'è». In moto con il campione dentro al Salesi | VIDEO

Vanni Oddera, campione di Motocross Freestyle, ha passato una mattinata nel reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi. Ha portato in sella i piccoli pazienti durante uno show in corridoio. La dirigente: «Facciamo capire loro che l'impossibile non esiste»

Si chiama mototerapia e stamattina ha portato il sorriso nel reparto di oncoematologia del Salesi. Vanni Oddera, campione di Motocross Freestyle, ha portato in sella i piccoli pazienti durante uno show in pieno corridoio. La dirigente Paola Coccia: «Facciamo capire ai bimbi che l'impossibile non esiste». L'evento è stato reso possibile grazie all'iniziativa della Onlus "Progetto Gaia" e con la collaborazione del gruppo VR46 di Valentino Rossi. I presenti sono stati sottoposti a tampone per garantire la sicurezza in reparto.