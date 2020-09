“Certe notti” di follia, viaggio nella casa dei baby vandali | VIDEO

Nel grosso fabbricato di via Maestri del Lavoro, davanti al “Panettone”, c’è una scritta che spicca sulle altre. “Certe notti”. Quello che certe notti succede là dentro, troppe secondo il commerciante Riccardo Moroni, è ormai intollerabile. Le scritte ormai coprono la vernice originale dei muri, c’è pipì ovunque e il pavimento è una discarica. L’ultimo episodio è avvenuto poche notti fa: uno scooter è stato dato alle fiamme, ha distrutto la pavimentazione e annerito un'intera scalinata. Ora, spiega Riccardo, serve un sopralluogo tecnico per verificare la presenza di eventuali problemi di stabilità per i negozi sottostanti. Chi è stato? «Per quello che ne so delle bande di ragazzini» dice il titolare della ferramenta. La casa dei baby vandali rende impossibile anche affittare i locali.