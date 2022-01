Terza dose entro 4 mesi: «A gennaio completiamo, poi calo terapie intensive» | VIDEO

Record di vaccinazioni ieri nelle Marche dove sono state somministrate 19.012 dosi: 1.716 prime somministrazioni, 1.876 richiami e 15.420 terze dosi. «Ieri record da inizio pandemia con 19 mila vaccini somministrati in un giorno- spiega l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini-. Io credo che se alla fine di gennaio raggiungeremo l'obiettivo di vaccinare con la dose booster tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose da oltre 4 mesi, il fenomeno dell'aumento dei pazienti in terapia intensiva dovrebbe affievolirsi sebbene riguardi quasi totalmente persone non vaccinate". L'assessore regionale in particolare si dice soddisfatto anche per il dato relativo alle prime dosi. "E' molto importante il dato sulle prime dosi- conclude Saltamartini-. Stiamo portando avanti un azione di convincimento soprattutto con persone un po' scettiche, per esempio ci sono numerosi agofobici. Ci ringraziano per la sensibilità con cui sono stati trattati nei centri vaccinali». (Agenzia Dire)