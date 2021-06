Vaccinazione under 40, Acquaroli: «Prenotazioni? Tempi tecnici, ma ci siamo» | VIDEO

Vaccinazioni per la fascia 16-39 anni, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, fa il punto sui tempi per l'apertura delle prenotazioni: «Ogni volta che si apre una fase ci dobbiamo confrontare con il sistema informatico»

Vaccinazioni per la fascia 16-39 anni, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, fa il punto sui tempi per l'apertura delle prenotazioni. Si tratta, dice il governatore, di attendere un paio di giorni per i tempi tecnici del sistema informatico. Appello alla vaccinazione? «Come Regione siamo la prima per capacità di vaccinare, ma è ovvio che ci devono essere richieste».