Vaccini, stop fake-news: aprono i gazebo informativi | VIDEO

Partirà la prossima settimana la campagna di informazione della Regione Marche promuovere la campagna vaccinale e raggiungere, in particolare, quel 15% dei marchigiani non vaccinati. «Stiamo predisponendo una campagna di informazione che si svolgerà il prossimo fine settimana- spiega il governatore, Francesco Acquaroli-. Sarà una campagna rivolta in particolare a tutti coloro che hanno un dubbio, una perplessità o una curiosità. Ci saranno degli esperti che daranno risposte di natura scientifica, precise, pertinenti e senza interpretazioni». Il prossimo weekend dunque verranno allestiti dei veri e propri gazebo in punti strategici delle città marchigiane a cominciare dai capoluoghi. «Ci saranno dei gazebo a cui potersi rivolgere- continua Acquaroli- ed un sito dove fare domande. Cercheremo di creare un rapporto tra il cittadino e gli esperti tirando fuori la questione dal dibattito di natura politica e mettendo le risposte in mano agli esperti». (Dire)