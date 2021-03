Torna AstraZeneca tra fiducia e diffidenza: «Fatichiamo a tranquillizzare di nuovo» | VIDEO 

Al centro sportivo “Paolinelli” della Baraccola sono tornate le vaccinazioni AstraZeneca. Chi aveva prenotato la prima dose ha ricevuto, dopo il colloquio con un medico sul posto, il vaccino finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi prima di essere poi riabilitato con l’ok dell’EMA. Qualcuno ha rifiutato: «Impossibile per ora fare una stima di chi ha detto no- spiega la dottoressa Patrizia Marcolini, medico dell’ASUR Area Vasta 2- ma sicuramente abbiamo faticato non poco per tranquillizzare tutti di nuovo». Una mattinata tra le persone che hanno ricevuto il siero anglo-svedese, tra diffidenza e fiducia.