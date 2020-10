Gli anconetani e il vaccino antinfluenzale ai tempi del Covid | VIDEO

C’è chi non lo ha mai fatto, chi ci sta ancora pensando e chi ha già preso un appuntamento con il medico di famiglia per il vaccino antinfluenzale. La campagna inizierà il 15 ottobre e se alcuni ragazzi scelgono di sottoporsi alla vaccinazione, qualche meno giovane resta della sua idea: «Non lo farò neppure stavolta. Può aiutare a fronteggiare il Covid? Bah, io al Covid non ho mai creduto». Quest’anno c’è però un problema in più: i vaccini sembrano non bastare per tutti. Abbiamo fatto un giro in città per sondare gli stati d’animo di chi vive in città. Ecco cosa faranno gli anconetani.

(foto di copertina: ANSA).