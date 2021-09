Vaccini, Acquaroli: «No obbligo, prevenire ondate anche con altri mezzi» | VIDEO

Francesco Acquaroli ribadisce il suo "no" all'ipotesi della vaccinazione obbligatoria. «Non rincorriamo i numeri, mettiamo in campo tutte le sinergie possibili e immaginabili per ridurre l'impatto della pandemia»

Francesco Acquaroli ribadisce il suo "no" all'ipotesi della vaccinazione anti-Covid obbligatoria. Sulle quote di popolazione non ancora vaccinata: «Abbiamo numeri elevatissimi di persone che hanno aderito, se 5 mesi fa mi avessero detto che a settembre l'80% dei marchigiani si sarebbe vaccinato avrei fatto un applauso alla gente e al sistema sanitario. Non rincorriamo i numeri, piuttosto mettiamo in campo tutte le sinergie possibili e immaginabili per ridurre l'impatto della pandemia: tamponi, disinfezione delle mani, mascherine, distanziamento, eccetera».