Richiami in autunno: «Stiamo già riprogrammando le vaccinazioni» | VIDEO

La Regione Marche al lavoro sulla riprogrammazione dell'attività vaccinale in vista dell'autunno in modo da farsi trovare pronta per la somministrazione della terza dose. Lo conferma l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, che intende scongiurare il rischio, il prossimo autunno, di ritrovarsi nelle stesse condizioni del 2020. «La regione Marche a fine giugno raggiungerà l'immunizzazione (prima dose, ndr) di 1 milione di abitanti su 1,2 milioni- dice Saltamartini-. Stiamo ri-programmando tutta l'attività di vaccinazione per la copertura dei prossimi mesi prevedendo per luglio i richiami, per agosto la vaccinazione di studenti e professori e successivamente la riprogrammazione della vaccinazione del personale sanitario valutando in nove mesi il periodo di copertura delle prime due dosi. Naturalmente questo salvo che non ci siano contrarie indicazioni da parte dell'Aifa, dell'Ema e delle Autorità sanitarie».

Le prime dosi nelle Marche sono state somministrate a fine dicembre 2020 proprio al personale sanitario. «Per impedire che in autunno ci si ritrovi nelle stesse condizioni dello scorso anno dobbiamo riprogrammare sin da oggi tutti gli interventi necessari per sconfiggere Covid-19- conclude Saltamartini-. Le prime vaccinazioni sono state fatte a fine dicembre e i nove mesi scadono a fine settembre, salvo controindicazioni da parte delle Autorità sanitarie». (Agenzia Dire).