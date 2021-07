Vaccini, Saltamartini: «Da agosto recuperare i 300mila non prenotati» | VIDEO

«Con i medici di famiglia stiamo cercando di sollecitare la ricerca di queste persone, vedere se eventualmente non hanno avuto problemi di accesso ai vaccini per problemi di mobilità o di collegamento con le aziende ospedaliere. Non ci sono problemi di fornitura delle dosi, chi si è prenotato ha la garanzia della vaccinazione, da agosto boisognerà recuperare questo 300mila marchigiani che non si sono prenotati». Parole dell'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. Marche a rischio zona gialla? «Ad oggi i numeri sono molto bassi, abbiamo chesto al Governo che calcoli l'eventuale passaggio alle zone di militazione guardando non al numero di positivi, ma al numero dei ricoverati in terapia intensiva. Noi nelle Marche abbiamo uno dei più bassi numeri di decesso in base ai ricoverati. Autunno come i mesi precedenti? Ipotesi da tenere in considerazione, ma nessuno scenziato è in grado di dimostrare che possa verificarsi. Martedì ci sarà una cabina di regia per introdurre in Italia il Green Pass, ma è un'operazione complessa perché va in conflitto con le norme costituzionali che garantiscono la libertà della circolazione».