Utero in affitto, FdI in piazza: «E' attentato alla moralità» | VIDEO

ANCONA - Il flash mob di oggi pomeriggio in piazza Cavour con gli esponenti cittadini e regionali di Fratelli d’Italia, tutti schierati contro l’utero in affitto. In piazza anche il deputato Lucia Albano. Il capogruppo regionale Ciccioli: «La legge che dovrebbe dominare deve ispirarsi al diritto naturale, difendere la nascita e la vita naturale. No acrobazie di diritto o esistenza». Il consigliere comunale e regionale Marco Ausili: «Utero in affitto attentato alla moralità».