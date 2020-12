“Un senso”, la magica versione di Saverio e Luca ha conquistato Vasco | VIDEO 

Il suono di un violino in una galleria vuota nel centro di Milano. La melodia è inconfondibile, si tratta di “Un senso”, capolavoro di Vasco Rossi. La versione dell’anconetano Luca Cimma e dell'andriese Saverio Losappio ha catturato non solo l’attenzione dei maggiori network nazionali ma perfino quella dello stesso Blasco, che ha condiviso il video sulle sue stories Instagram. Luca e Saverio, cugini, hanno voluto raccontare in musica le emozioni contrastanti che, chi più chi meno, ha vissuto in questo surreale 2020. Allo strumento c’è Saverio. Luca, con un passato da attore professionista per la tv e 5 anni di conservatorio, si è occupato anche delle riprese.