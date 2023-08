Oggetto misterioso sopra al Passetto, l'avvistamento: «Aiutatemi a capire di cosa si tratta» | VIDEO

La ripresa è stata fatta da via Angelini e al secondo 25 del filmato si vede bene un oggetto lampeggiante comparire sopra al Passetto. Che si tratti di un drone? Per ora nessuno è riuscito a dare una risposta

ANCONA - Un oggetto lampeggiante che vola sopra al Passetto di Ancona. Un residente lunedì scorso è riuscito ad immortarlalo per qualche secondo prima di vederlo scomparire in cielo. La ripresa è stata fatta da via Angelini e al secondo 25 del filmato si vede bene un oggetto lampeggiante comparire sopra al Passetto. Che si tratti di un drone? Per ora nessuno è riuscito a dare una risposta: "Ho provato a seguire l'iter per segnalare il tutto alla aeronautica militare - racconta il residente - sono andato alla stazione dei carabinieri dove però ho soltanto perso tempo. La qualità del video non è granché perché è fatto di notte, spero possa interessarvi, e che se magari con il mio telefono sono riuscito a catturare qualcosa di interessante possa arrivare agli organi competenti".