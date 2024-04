Tempestività e gioco di squadra: «Così affrontiamo i tumori al fegato» | VIDEO

Affrontare le sfide della complessa gestione del paziente con epatocarcinoma, portare alla luce l’esperienza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, evidenziare l’importanza del lavoro sinergico dei team multidisciplinari, la necessità di indirizzare il paziente verso strutture di eccellenza e confrontarsi sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche disponibili: sono questi gli obiettivi della tappa di Ancona di “Uniti e Vicini ai Pazienti con Epatocarcinoma”, il Roadshow promosso con il supporto non condizionante di Roche e il patrocinio di EpaC ETS (la più importante associazione nazionale di pazienti con malattie di fegato) e, in questa occasione, anche del Comune di Ancona e dell’Associazione Marcangola, che riunisce 40 associazioni di volontariato attive in ambito oncologico sul territorio marchigiano.

L’incontro di Ancona, organizzato in concomitanza della Giornata Mondiale del Fegato, punta anche a sensibilizzare sui bisogni dei pazienti con epatocarcinoma, sui centri specializzati nella cura della patologia e sulle best practices esistenti, sulle priorità della presa in carico multidisciplinare e sulle sfide attuali e future. È difficile definire quanti sono realmente i pazienti marchigiani affetti da carcinoma epatocellulare perché l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche rappresenta un punto di riferimento non solo per la Regione, ma anche per tanti pazienti del Centro-Sud. L’anno scorso nella struttura ospedaliera sono stati valutati più di 300 pazienti con lesioni del fegato, di cui il 30% provenienti da fuori Regione.

Proprio per la complessità clinica della patologia, la presa in carico del paziente con epatocarcinoma deve essere guidata da un team multidisciplinare composto da epatologi, chirurghi, oncologi, radiologi clinici dedicati, radiologi interventisti ed altri specialisti, in strutture di eccellenza e ad alta specializzazione che lavorano in sinergia fin dal momento della diagnosi, così da individuare il miglior trattamento possibile per il paziente tra i vari disponibili, con la garanzia di accesso ai migliori percorsi di diagnosi e cura. Il team definisce il trattamento personalizzato per ciascun paziente, in base alle caratteristiche del tumore, alle patologie esistenti o pregresse, alla riserva funzionale epatica, con il supporto di specifici percorsi come nel caso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.