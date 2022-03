Tumori, il "bisturi invisibile" della Radioterapia | VIDEO

Porte aperte stamattina nel reparto di Radioterapia dell'ospedale regionale di Torrette. Il direttore Giovanna Mantello e il suo staff hanno spiegato a gruppi di visitatori in cosa consiste questo tipo di attività. L'Open day è stato organizzato in occasione della festa del papà, per sensibilizzare sui rischi e la necesità di prevenzione del cancro alla prostata. «Non tutti sanno che la radioterapia è sicura, accurata, efficace; il suo effetto è localizzato, è ben tollerata, non necessita di ricovero o di anestesia- spiega la Mantello- aprire le porte del nostro reparto ha l'obiettivo dare tranquillità a tutti i pazienti che hanno già intrapreso o stanno per intraprendere il trattamento radiante mostrando l’alto livello tecnologico disponibile spiegando l’accuratezza e l’appropriatezza di utilizzo dell’attrezzatura». All'evento hanno partecipato anche gli studenti, i medici di domani.