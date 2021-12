Boom di truffe online, a rischio i patrimoni degli anziani: come difendersi | VIDEO 

Il questore di Ancona Cesare Capocasa e Il segretario di Confartigianato Ancona Marco Pierpaoli, spiegano come si sono evolute le truffe online nel periodo della pandemia e come difendersi. «A rischio non c’è solo la pensione- spiega Capocasa- ma interi patrimoni». I consigli su come proteggersi dai raggiri ornline e non solo. Su tutti: non aprire la porta a sconosciuti ed evitare di dare seguito a richieste di soldi che arrivano via telefono. E poi l'importanza della denuncia.