Importazione di gasolio, il "sistema" di alcune aziende per evadere le imposte (anche nelle Marche) | VIDEO

ANCONA - Il generale di brigata Alessandro Barbera, comandante regionale della Guardia di Finanza, spiega il sistema con il quale alcune ditte importavano gasolio restando invisibili al fisco. Il procuratore Generale Roberto Rossi aggiunge come nessuna regione sia immune dalle infiltrazioni della malavita organizzata. Rinnovato questa mattina il protocollo tra Procura e Fiamme Gialle sull'aggressione ai patrimoni illeciti. In poco più di un anno il Comando Provinciale di Ancona ha confiscato 17 immobili oltre a titoli e conti correnti per complessivi 1milione e 640mila euro.