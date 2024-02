Parte il treno delle malattie rare, destinazione: sensibilizzazione | VIDEO

ANCONA - Un treno speciale che partirà da Ancona alle 9,25 del prossimo 29 febbraio. Non un convoglio di linea, ma un mezzo speciale che attraverserà la regione per sensibilizzare l'opinione pubblica marchigiana sul tema delle malattie rare. Il treno fermerà anche a Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto e tornerà ad Ancona per muoversi verso nord: Senigallia, Fano e Pesaro. Le parole del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, Armando Marco Gozzini e Gianluca Moroncini, direttore SOD Clinica Medica .