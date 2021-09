Mare, scogli e...caprette: traversata wild all'alba per Federico e Michele | VIDEO

I due anconetani si sono cimentati in una nuova impresa per esaltare le bellezze della nostra riviera. Il video che lascia senza parole tra mare, scogli, tuffi acrobatici e animali

Una traversata per esaltare le meraviglie del Conero. E’ una pratica diffusa nelle estati anconetane, resa ancor più bella da video emozionali come questo propostoda Federico Renzi e Michele Troncon. I due, dorici doc, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione si cimentano in imprese di questo tipo. A piedi, a nuoto, scalando, tuffandosi in un’avventura wild e di assoluta bellezza che finisce per travolgere anche chi guarda. La partenza all’alba, l’arrivo nelle ore più calde. La voglia, una volta terminata, di iniziarne subito un’altra.