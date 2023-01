"Aperto, ma secondo l'umore del titolare", Otello Carloni racconta la storica trattoria Sardella | VIDEO

ANCONA - Dal ragù segreto allo stocafisso, passando per le tagliatelle e...la pittura. A tu per tu con Otello Carloni, titolare della trattoria Sardella. Diventò storica la recensione di una nota rivista in cui fu scritto: “la trattoria è aperta a seconda dell’umore del titolare”. Otello, ogni volta che ci pensa, non riesce a trattenere la risata. Questo ed altro in un piacevole tu per tu.