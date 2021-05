La storia di Samuele: «Sono trans, troppe violenze, lascerò le Marche» | VIDEO

Il racconto di Samuele Appignanesi, ragazzo transgender che oggi era in piazza Cavour insieme ad altre centinaia di persone per chiedere la trasformazione in legge del DDL Zan: «Mi dicevano "Ti capisco, essere donna è brutto, ma non volerlo essere non ha senso"»

La storia di Samuele Appignanesi, 19enne transgender del maceratese, che ha voluto tenere riservato il suo vecchio nome da ragazza: «Per lungo tempo mi sono definita lesbica, ma dentro di me ho sempre saputo che non ero una ragazza. Sono cresciuta molto religiosa e questa parte di me l’ho dovuta reprimere. Se ne parlavo mi dicevano “essere donne è brutto, ma non volerlo essere non ha senso”. Ho fatto coming out a gennaio, la mia famiglia mi chiama ancora con il mio vecchio nome anche se cercano di fare del loro meglio per sopportarmi. Appena fai coming out la notizia si diffonde, i tuoi voti a scuola improvvisamente si abbassano e il DDL Zan potrebbe aiutare in queste situazioni. In Italia ci insegnano a stare zitti, perché ci vogliono convincere che siamo noi quelli sbagliati». Il suo racconto.