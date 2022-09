«Qui è pieno di topi, ne ho contati più di una decina». Residenti esasperati | VIDEO

ANCONA - Via Tenna, Torrette. I residenti segnalano la presenza di topi e ormai sono esasperati. «E’ pieno di ratti- spiega Graziella, un’abitante della via- ne ho contati più di una decina, non sappiamo a chi rivolgerci per chiedere un’azione rapida». E’ stata la stessa Graziella a segnalare la presenza dei ratti anche con materiale video. Nei filmati si vedono topi sui muretti o spuntare dalla vegetazione, nei pressi dei cassonetti per l'immondizia.