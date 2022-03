Tiong infiamma i tifosi: «Con Baggio sognavo, ora forza Ancona!» | VIDEO

Tony Tiong si è presentato oggi pomeriggio alla città e alla tifoseria dell'Ancona. Ha raccontato della sua passione per Roberto Baggio, per l'Italia e cosa lo ha convinto a entrare nel progetto biancorosso

ANCONA - Tony Tiong si è presentato oggi pomeriggio alla città e alla tifoseria dell'Ancona. Ha raccontato della sua passione per Roby Baggio, per l'Italia e cosa lo ha convinto del progetto biancorosso: «La città vuole sostenere lo sviluppo di questo progetto, che sarà a lungo termine e porterà benefici reali ad Ancona, alla squadra e alle persone». Poi in perfetto italiano: «Forza Ancona».