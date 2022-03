I tifosi abbracciano Tiong: «Ecco cosa vogliamo da te» | VIDEO

C'erano anche i tifosi del tifo organizzato e non, ieri alla Mole, per accogliere Tony Tiong. L'imprenditore che sta per rilevare il 95% delle quote dell'Ancona ha acceso l'entusiasmo

C'erano anche i tifosi del tifo organizzato e non, ieri alla Mole, per accogliere Tony Tiong. L'imprenditore che sta per rilevare il 95% delle quote dell'Ancona ha acceso l'entusiasmo dei supporters. "Gente di Mare" ha risuonato nell'auditorium, così come il "Forza Ancona" di Tiong. Sogni sì, ma con i piedi per terra: «Vogliamo un progetto serio, trasparente, basato sui giovani e duraturo», chiedono i tifosi.