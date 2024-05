"Tipicità in blu" raddoppia e si allarga, ma il centro è sempre il mare: ecco mostre e laboratori | VIDEO

"Tipicità in blu" raddoppia e si allarga: per l'edizione 2024, che prende il via oggi per terminare il 24 maggio, sono previsti anche mostre alla Mole Vanvitelliana e laboratori. Con lo slogan "Mare e laboratori del futuro", esperti da tutta italia arriveranno ad Ancona per parlare di Blue Economy. L'evento passa dai tradizionali 2 a 4 giorni e coinvolgerà l'intera città da mare a mare.

Nel video:

Angelo Serri, presidente Tipicità

Mario Mainero , presidente CNA Nautica