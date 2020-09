Uno spot di Ancona, ma forse nella sua parte più sottovalutata: quella di città dello sport. La dorica offre diverse possibilità per divertirsi, specialmente in acqua. Tra percorsi mountain bike, pagaiate in Sup, tuffi in mare, moto e moto d’acqua la nostra città non lascia spazio alla noia.

Titolo: “This is Ancona | CINEMATIC GoPro Hero 8 + Max”

Autori: Sara Stacchiotti e Danilo Gervasio

YouTube: Danilo Gervasio

Instagram: @sarajay.19 e @danilo.gervasio.