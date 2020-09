Test Medicina e Chirurgia, organizzazione stravolta ai tempi del Covid | VIDEO

Niente Torrette. Il test di ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria dell'Università Politecnica delle Marche questa mattina si è svolto al Palarossini, in modo da garantire il distanziamento dei candidati e il rispetto delle norme anti-Covid. La novità di quest’anno, sta anche nei numeri: il Ministero ha stabilito che le prove fossero svolte nell’ateneo più vicino alla residenza dei candidati, ecco perché nell’impianto sportivo c’erano “solo” 527 candidati, tutti provenienti dalla provincia anconetana. I ragazzi sono entrati in gruppi divisi per ordine alfabetico, alla postazione di appello hanno dovuto gettare via la mascherina che hanno usato fino ad allora e glie ne è stata consegnata una imballata. Dopo la consegna degli effetti personali, l’igienizzazione delle mani e la consegna di una unica penna con cui svolgere le prove. A mezzogiorno via al test. Il racconto della mattinata.