Crolli ai Salesiani, per almeno un mese niente più messe. Don Giampiero De Nardi: «Per fortuna nessun ferito» | VIDEO

In tutta la sala non c’è una parte di pavimento che non sia spolverato di intonaco bianco caduto dalle volte. In alcuni tratti sono piovuti detriti grossi come palline da tennis, ma che fortunatamente non hanno colpito nessuno