Il lampadario dondola durante il terremoto, lo spavento in presa diretta | VIDEO 

Pochi secondi ripresi in diretta con uno smartphone. Le immagini inviate dalla lettrice Lucia Stile mostrano il lampadario dell’abitazione di Osimo ciondolare durante il terremoto di oggi. Gli effetti del sisma che ha distrutto la città croata di Petrinja si sono sentiti lungo gran parte della dorsale adriatica intorno all’ora di pranzo, compresa Ancona e il suo circondario. In Italia non si sono registrati danni a persone o edifici.