Terremoto Ancona, palazzina inagibile: fuori 23 persone. I sopralluoghi in centro | VIDEO

Ieri ad Ancona sono stati resi inagibili un appartamento e un’intera palazzina a causa delle lesioni subite dal terremoto in cui abitavano complessivamente 23 persone

ANCONA - Sono 690 i sopralluoghi tecnici e le verifiche di stabilità effettuate dai Vigili del fuoco a seguito della scossa sismica del 9 novembre. Ieri ad Ancona sono stati resi inagibili un appartamento e un’intera palazzina a causa delle lesioni subite dal terremoto in cui abitavano complessivamente 23 persone. A Pesaro dopo una verifica, in cui sono stati utilizzati anche i droni, le parti esterne della chiesa dei Cappuccini sono state interdette a causa delle precarie condizioni di stabilità di alcune guglie sul tetto. Nel video, la rimozione di parti pericolanti in corso Garibaldi ad Ancona.