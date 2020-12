Telemedicina, le visite si fanno a distanza: il progetto del Rotary | VIDEO

Al via il progetto di telemedicina “Territorio – Insieme contro il Covid” finanziato dal Rotary International, insieme con i Club delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Si tratta di un sistema che mette i medici di base in condizioni di seguire i pazienti in televisita e telemonitoraggio. In particolare, il medico potrà ricevere richieste e prescrivere impegnative da remoto. Alle Rsa sono stati invece donati dei saturimetri che permetteranno l’invio di dati e parametri vitali al medico di base stesso. Un sistema di allerta avviserà il dottore se i valori dovessero uscire dal range previsto. Nelle Marche sono coinvolti ben 44 medici di medicina generale.