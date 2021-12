Patto per la sicurezza, videosorveglianza potenziata in 4 comuni | VIDEO

Altri 4 comuni del'anconetano si uniscono al "patto per la sicurezza urbana". Il protocollo è stato firmato stamattina in Prefettura dai sindaci di Senigallia, Sirolo, Offagna e Castelbellino

Altri 4 comuni del'anconetano si uniscono al "patto per la sicurezza urbana". Il protocollo è stato firmato stamattina in Prefettura dai sindaci di Senigallia, Sirolo, Offagna e Castelbellino. Il documento è stato sottoscritto anche dal Prefetto Darco Pellos, il Questore Cesare Capocasa, il comandante provinciale dei carabinieri Carlo Lecca e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Claudio Bolognese.

Gli Enti si impegnano ad installare sistemi di videosorveglianzza collegati alle sale operative delle forze di polizia. I relativi progetti saranno approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e trasmessi al Ministero dell'Interno che, in caso di ok, finanzierà la realizzazione degli apparati. I quattro Comuni si aggiungono ai 26 che avevano già firmato l'accordo.