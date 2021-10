Riapre il teatro del "Panettone", un giro all'interno | VIDEO

Taglio del nastro al centro polifunzionale “Panettone” di Passo Varano, in conclusione dei lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative antincendio dell'intero complesso che ospita da anni un popolare teatro, una palestra per la pallavolo con tribuna per circa 400 spettatori, una palestra fitness, la sede dell'associazione italiana arbitri di calcio e la palestra di danza "Luna Dance Centre". Una giornata felice per gli operatori della struttura, rappresentati da Massimo Duranti della Compagnia Teatro Recremisi, che oggi raccoglie i frutti dell'impegno di anni e della pazienza dovuta alla chiusura per la pandemia prima e per i lavori, poi. Abbiamo visitato il teatro.