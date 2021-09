Tartaruga in difficoltà nella baia, il volontario della Croce Gialla si tuffa e la salva | VIDEO

Una tartaruga “Caretta Caretta” è stata savata a Portonovo. Si trovava in estrema difficoltà quando è stata vista da alcuni bagnanti e dal volontario della Croce Gialla di Ancona, Enrico Amici. E' satato proprio lui a tuffarsi in mare e a portarla sulla terraferma. Successivamente, in collegamento telefonico con gli addetti del centro cetacei di Riccione, ha messo in sicurezza l'animale. La tartaruga è stata poi presa carico dagli operatori del centro specializzato riccionese.