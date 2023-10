Tangenti per ottenere appalti pubblici e smaltire illegalmente i rifiuti, 5 arresti | GUARDA IL VIDEO

Un imprenditore di un’azienda con sede nel comune di Jesi è stato condotto in carcere, mentre 4 persone, tra le quali un altro imprenditore e tre pubblici ufficiali, sono state collocate agli arresti domiciliari, accusate a diverso titolo dei delitti di attività organizzata per il traffico illecito di oltre 2.000 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, di varia natura, nonché per corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa ai danni dello Stato